МЧС обязала туристов информировать о выходе на небезопасные маршруты

Туристы в России будут обязаны сообщать в подразделения МЧС о своих планах перед выходом на маршруты, которые требуют сопровождения инструктора-проводника. Такое постановление ведомства опубликовано на портале правовых актов.

Требование относится к отдельным туристам, туристическим группам, а также компаниям и индивидуальным предпринимателям, которые оказывают услуги в данной сфере. Информировать нужно о любых маршрутах, отличающихся повышенным риском для жизни и здоровья путешественников.

В МЧС уточнили, что речь идёт о труднодоступных местностях, водным, горным, спелеологическим и другим объектам такого рода. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», тургруппу необходимо ставить на учет не менее чем за 10 дней до выхода на маршрут. Такая норма введена для повышения безопасности туристов и оперативного реагирования на происшествия.

