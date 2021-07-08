ВОЗ заявила о наблюдении за «российским штаммом» COVID-19

Мутацию вируса обнаружили в РФ в январе текущего года. В ВОЗ внимательно следят за штаммом с 9 июня. В перечень организации также вошли разновидности вируса из США, Филиппин, Великобритании, Индонезии.

По мнению специалистов, данные штаммы могут мутировать и представлять угрозу в будущем, однако сейчас они недостаточно изучены.

В настоящий момент в списке мониторинга 15 вариантов COVID-19. Штаммы эпсилон, зета и тета, внесенные в перечень, ранее были в списке штаммов, "вызывающих интерес".