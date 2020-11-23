ВОЗ завершит оценку вакцины AstraZeneca к 2021 году
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценит эффективность вакцины от коронавируса компании AstraZeneca в начале 2021 года. Об этом на брифинге в Женеве рассказала эксперт организации Марианджела Симао.
По словам представителя ВОЗ, в ближайшее время организация получит «больше аналитических данных», проведёт их тщательный анализ, и к началу следующего года завершит оценку препарата.
В свою очередь, главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что предварительные данные по вакцине AstraZeneca учитывают малое количество пациентов.
При этом Сваминатан отмечает, что препарат проходит испытания во многих странах, и ВОЗ сможет оценить его эффективность на основании данных около 60 тысяч испытуемых.
Ранее стало известно, что разработанная британской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом вакцина будет доступнее препаратов других компаний. По данным The Guardian, препарат будет стоить около 3–4 долларов за прививку и будет более доступна для стран с низким и средним доходом.
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