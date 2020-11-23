СМИ назвали вакцину от коронавируса компании AstraZeneca «более доступной»
Вакцина от коронавируса, разработанная британской фармацевтической компанией AstraZeneca, будет доступнее препаратов других компаний, пишет The Guardian.
По данным издания, вакцина AstraZeneca обойдётся в 3–4 доллара за прививку по сравнению с 20 долларами за укол препаратом от Pfizer и BioNTech. Таким образом она будет более доступна для стран с низким и средним доходом.
Кроме того, препарат AstraZeneca более удобный - её можно транспортировать и хранить как минимум полгода в стандартных условиях, при температуре от двух до семи градусов по Цельсию, тогда как прочие вакцины требуют температы до минус 80 градусов по Цельсию, пишет газета.
В России зарегистрированы уже две вакцины от коронавируса. Это «Спутник V» от института имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от новосибирского научного центра «Вектор». Кроме того, в Новосибирске, Кирове и Санкт-Петербурге проходят клинические тесты препарата Центра имени Чумакова, в которых принимают участие более трёх тысяч добровольцев.
Президент России Владимир Путин заявил, что российские вакцины от COVID-19 будут предложены на международном рынке, однако приоритетным является вакцинирование россиян.
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