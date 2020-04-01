ВОЗ: Затормозить COVID-19 в России удалось благодаря принятым властями мерам

Благодаря вовремя принятым ограничительным мерам в России удалось заторомозить распространение коронавирусной инфекции. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович. По ее словам, вскоре рост заболеваемости замедлится.

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Вуйнович отметила, что эффективность введенного властями карантина будет зависеть от личной ответственности каждого россиянина, передает NEWS.ru. Представитель ВОЗ добавила, что иногда для того, чтобы остановить передачу инфекции, необходимо принимать принудительные меры.

По данным на 31 марта, в России зафиксировано 500 новых случаев заражения Covid-2019. Число заболевших в стране составляет более 2 тыс., скончались 17 человек. Больше всего заразившихся в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге чи в Свердловскоой области.


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ФОТО: pixabay.com
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