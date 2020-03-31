Минздрав предупреждает, кабмин ужесточает

Пик заболеваемости COVID-2019 в России ожидается в ближайшие дни. Затем количество заболевших станет снижаться. Такое мнение высказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико. По его словам, которые приводит РИА Новости, принимаемые властями страны меры позволяют рассчитывать на спад распространения коронавируса.

А меры, меж тем, ужесточаются. Правительство наделено правом вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории страны или ее части. Соответствующий законодательный акт Госдума экстренно приняла, Совфед одобрил – с тем, чтобы можно было экстренно реагировать на вызовы, связанные с распространением инфекции, - говорится в официальном сообщении.

Целый ряд российских регионов готовит введение спецпропусков, без которых передвижение по улицам будет запрещено. Их получат только те, у кого сохраняется необходимость ходить на работу. Принятие таких мер ожидается в Башкирии, в Краснодарском крае, регионах Поволжья. Власти Москвы ранее также заявили о планах ввести спецпропуска для передвижения по городу. А на въездах в Севастополь уже появились блокпосты, на которых проверяют все автомобили, пытающиеся въехать в город. Врио главы города Михаил Развожаев объяснил это необходимостью установить тех, кто нарушает режим обязательной самоизоляции, - передает РБК. Кстати, нарушение режима самоизоляции в Москве скоро может влететь в копеечку. Законопроект, опубликованный на сайте Мосгордумы, предусматривает за такой проступок административный штраф в четыре тысячи рублей. Хоть пешком, хоть на машине. А пойманные повторно облегчат карман уже на пять тысяч. Соответствующие поправки в городской КоАП, по сведениям «Интерфакса», столичные депутаты намерены принять на внеочередном заседании 1 апреля.

Из-за коронавируса большей части сотрудников ФСБ России будет предложено отправиться в оплачиваемый отпуск. Пока – в порядке рекомендации. В центральном аппарате ведомства нести службу останутся 30 процентов сотрудников.

Среди мер по борьбе с коронавирусом есть и такие, что при других обстоятельствах показались бы совсем анекдотичными. Например, приостановка регистрации браков и разводов. Но все совершенно серьезно: распоряжение отдано главой правительства на основании предложения Минюста. Министерство выступило с инициативой отложить браки и разводы до лучших времен – до 1 июня. Прямо как в фильме Гайдая:

«От лица общественности я прошу Вас повременить с разводом до конца квартала. А потом разводитесь, сколько Вашей душе угодно».

Сейчас, увы, не смешно. Повторим, все совершенно серьезно.

