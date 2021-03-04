ВОЗ: За сутки число заражений COVID-19 выросло на 416 тыс.

Таким образом, общее число зарегистрированных случаев заражений превысило 114,85 млн.

За прошедшие 24 часа было также зарегистрировано свыше 10,3 тыс. смертей среди пациентов с COVID-19. По данным организации, всего за время пандемии в мире умерло более 2,55 млн человек.

Уточняется, что большинство заражений за прошедшие сутки были обнаружены в странах Европы (более 182 тыс.) и в странах Америки (более 159 тыс.).

