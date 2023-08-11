ВОЗ: за месяц число заражений коронавирусом в мире увеличилось почти вдвое
Число случаев заболевания COVID-19, зарегистрированных в период с 10 июля по 6 августа, увеличилось на 80% относительно предыдущих 28 дней, сообщает Всемирная организации здравоохранения.
По её данным, за это время было зарегистрировано почти 1,5 млн новых случаев заболевания и более 2,5 тыс. смертей, вызванных коронавирусной инфекцией. Больше всего скончавшихся в Бразилии, где зафиксировано 500 смертей. На втором месте Южная Корея с 340 летальными случаями. Тройку замыкает Россия, где 205 человек стали жертвами COVID-19. В пятерке стран по числу смертей, также Перу и Австралия.
Ранее ВОЗ сообщила о стремительном распространении нового варианта омикрон-штамма EG.5, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru