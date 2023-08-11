«Нужно уже сейчас»: Россиян призвали вакцинироваться от варианта COVID-19 «Эрис»
Неадаптированные к новым вариантам ковида вакцины не предотвратят заражение, но уберегут от тяжелого течения болезни, отметил в эфире НСН иммунолог Николай Крючков.
Россиянам необходимо подготовиться к осени и пройти вакцинацию от коронавируса, чтобы избежать тяжелых последствий, заявил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в интервью НСН. По его словам, властям нужно обеспечить значительный охват вакцинацией групп риска и общей популяции на фоне появления нового варианта EG.5 («Эрис»).
Ранее ВОЗ констатировала быстрое распространение в мире нового варианта EG.5 омикрон-штамма коронавируса. Отныне он отнесен к категории «вариантов, представляющих интерес».
«Желание есть защитить в первую очередь группы риска – это все похвально. Другое дело, что никогда не получается полностью сфокусироваться на группах риска. В России даже в лучшие периоды с точки зрения вакцинации не удавалось защитить даже половину от групп риска. Это говорит о том, что сейчас это тоже вряд ли получится сделать. Все равно определяющий процент групп риска, не говоря уже о других, окажутся не защищены. Есть риски получить тяжелое течение заболевания, госпитализацию и даже умереть. Нужно что-то продумывать заранее для того, чтобы подготовиться к осени-зиме… Обеспечить значительный охват вакцинацией групп риска и общей популяции. Этим нужно заниматься уже сейчас», - сказал Крючков.
Врач отметил, что неадаптированные к новым вариантам ковида вакцины не предотвратят заражение, однако уберегут от тяжелого течения болезни.
«У нас на сегодняшний день практически отсутствуют адаптированные вакцины к новым антигенным вариантам вируса, они находятся в разработке. Но в нынешних условиях даже существующие вакцины все равно позволяют защититься от тяжелого течения, госпитализации и смертей. По-прежнему вакцины остаются достаточно эффективными именно в отношении этих событий. К сожалению, эти неадаптированные вакцины уже гораздо хуже, они совсем не предотвращают заражение, это нужно иметь ввиду. Нужны адаптированные вакцины и новые типы вакцин», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее, 10 августа, Роспотребнадзор сообщил, что вариант EG.5 пока не получил широкого распространения в России. Однако, указало ведомство, есть риск осложнения эпидемиологической ситуации по коронавирусу в связи с распространением варианта, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru