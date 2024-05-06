ВОЗ: Трое из четырех пациентов с COVID-19 получали ненужные антибиотики

Трое из четырех пациентов с COVID-19 получали ненужные антибиотики, выяснили, эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

На сайте организации сообщается, что подобная терапия зачастую назначалась без острой необходимости, что в определенных случаях даже могло навредить пациенту.

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В апреле в Нидерландах скончался пенсионер, который почти два года болел коронавирусом. За это время COVID мутировал в его организме около 50 раз, сообщает BILD.

Мужчина заразился штаммом коронавируса «Омикрон BA.1.17» в феврале 2022-го. Его лечили специалисты университетской больницы Амстердама препаратом «Сотровимаб». Однако, антитела у пенсионера не выработались, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Денис Абрамов
ТЕГИ:ЛекарстваВОЗКоронавирус

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