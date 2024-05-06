ВОЗ: Трое из четырех пациентов с COVID-19 получали ненужные антибиотики

В апреле в Нидерландах скончался пенсионер, который почти два года болел коронавирусом. За это время COVID мутировал в его организме около 50 раз, сообщает BILD.

Мужчина заразился штаммом коронавируса «Омикрон BA.1.17» в феврале 2022-го. Его лечили специалисты университетской больницы Амстердама препаратом «Сотровимаб». Однако, антитела у пенсионера не выработались, передает «Радиоточка НСН».

