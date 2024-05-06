ВОЗ: Трое из четырех пациентов с COVID-19 получали ненужные антибиотики
Трое из четырех пациентов с COVID-19 получали ненужные антибиотики, выяснили, эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
На сайте организации сообщается, что подобная терапия зачастую назначалась без острой необходимости, что в определенных случаях даже могло навредить пациенту.
В апреле в Нидерландах скончался пенсионер, который почти два года болел коронавирусом. За это время COVID мутировал в его организме около 50 раз, сообщает BILD.
Мужчина заразился штаммом коронавируса «Омикрон BA.1.17» в феврале 2022-го. Его лечили специалисты университетской больницы Амстердама препаратом «Сотровимаб». Однако, антитела у пенсионера не выработались, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бельгия предложила Совету ЕС ввести санкции против Израиля
- Представители Польши и Германии не будут присутствовать на инаугурации Путина
- Врач-эндокринолог рассказала, как правильно выбрать бутилированную воду
- Депутат Мажуга: Госдума утвердит кандидатуру премьер-министра 10 мая
- Режим ЧС из-за пожаров введен в Братском районе Иркутской области
- Ученые выяснили, что древний Марс был пригоден для жизни
- Самолет Москва - Оренбург перестал отображаться на картах Flightradar
- СМИ: Госдума отменила четыре заседания
- СМИ: В Москве прошли обыски у журналистки Кеворковой
- Парламент Белоруссии одобрил законопроект о приостановке ДОВСЕ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru