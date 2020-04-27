ВОЗ: Темпы прироста заболеваемости COVID-19 в Москве и Петербурге заметно снижаются

Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил выход страны на плато по коронавирусу к середине мая.

«Потом, в первый месяц лета, наверное, станет полегче», — заявил представитель Кремля

Кроме того, Песков добавил, что после прохождения пика распространения COVID-19 в России наступит непростой период, в который нужно будет тратить много сил.

Напомним, за минувшие сутки в РФ были выявлены 6 198 новых случаев заражения COVID-19. Такие данные привели в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ. По состоянию на 27 апреля, в стране зарегистрировано 87 147 случаев коронавируса.

Между тем, по данным Университета Джонса Хопкинса на утро понедельника, 27 апреля, в Китае число инфицированных COVID-19 составило 83 912 человек. Таким образом, учитывая новые данные оперштаба, Россия вышла на девятое место в мире по числу заболевших коронавирусом.

