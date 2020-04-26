Кремль анонсировал новое выступление Путина по ситуации с COVID-19
Владимир Путин может выступить с новыми заявлениями по ситуации с коронавирусом на следующей неделе. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. На этой неделе пресс-секретарь российского лидера уже заявлял о том, что у президента ещё есть время для того, чтобы решить вопрос о необходимости продления или прекращения режима самоизоляции, который был введен из-за распространения коронавирусной инфекции. Он, напомним, действует до 30 апреля включительно.
Также на этой неделе стало известно, что вице-премьер Татьяна Голикова доложит Владимиру Путину и главе правительства Михаилу Мишустину об идеях вирусологов о продлении ограничений в связи с распространением COVID-19.
На совещании Голиковой с ведущими российскими эпидемиологами и вирусологами директор научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев заявил, что ограничительные меры целесообразно продлить минимум до 12 мая.
Ранее НСН писала, что эксперты перечислили ситуации, при которых в условиях пандемии коронавируса можно покидать место самоизоляции. Как пишет РИА Новости, список представили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС РФ.
Так, россиянам рассказали, что они могут покинуть место изоляции только в исключительном случае, когда их жизни или здоровью угрожает опасность. К ним относятся пожар, взрыв газа, обвал конструкций и другие.
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