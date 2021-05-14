ВОЗ сообщила о 717 513 заразившихся COVID-19 в мире за сутки

Кроме того, организация сообщает о 13 043 летальных исходах от инфекции за последние 24 часа. Общее число смертей от коронавируса достигло 3 339 002.

Большая часть заражений зарегистрирована в Юго-Восточной Азии и Индии — 363 731. В Северной и Южной Америке подтверждено 194 490, в Европе — 98 170 случаев COVID-19.

С начала пандемии наибольшее количество инфицированных было выявлено в США (32 496 486), Индии (24 046 809), Бразилии (15 359 397), Франции (5 747 161), Турции (5 083 996).

По данным ВОЗ, больше всего летальных исходов от COVID-19 было подтверждено в США (578 257), Бразилии (428 034), Индии (262 317), Мексике (219 590), Великобритании (127 651).

Статистика организации учитывает только предоставляемые государствами официально подтвержденные данные об инфицированных и умерших.

