ВОЗ сообщила о 717 513 заразившихся COVID-19 в мире за сутки
Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире за сутки составило 717 513, всего с начала пандемии было подтверждено 160 813 869 случаев COVID-19, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Кроме того, организация сообщает о 13 043 летальных исходах от инфекции за последние 24 часа. Общее число смертей от коронавируса достигло 3 339 002.
Большая часть заражений зарегистрирована в Юго-Восточной Азии и Индии — 363 731. В Северной и Южной Америке подтверждено 194 490, в Европе — 98 170 случаев COVID-19.
С начала пандемии наибольшее количество инфицированных было выявлено в США (32 496 486), Индии (24 046 809), Бразилии (15 359 397), Франции (5 747 161), Турции (5 083 996).
По данным ВОЗ, больше всего летальных исходов от COVID-19 было подтверждено в США (578 257), Бразилии (428 034), Индии (262 317), Мексике (219 590), Великобритании (127 651).
Статистика организации учитывает только предоставляемые государствами официально подтвержденные данные об инфицированных и умерших.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru