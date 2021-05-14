ВОЗ: Второй год пандемии COVID-19 может стать смертоноснее первого
Второй год пандемии коронавирусной инфекции может стать более смертоносным, чем первый. Об этом заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
Слова главы ВОЗ приводит ТАСС. Гебрейесус отметил, что коронавирус уже привел более чем к 3,3 млн смертей и призвал международное сообщество комбинировать меры борьбы с инфекцией, используя в том числе вакцинацию.
Кроме того, Гебрейесус обратился к государствам, обладающим большими объемами вакцины от COVID-19, призвав делиться препаратами с другими странами посредством международного механизма распределения вакцин COVAX. Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что этот инструмент — «самый быстрый путь к обеспечению равноправной вакцинации».
Между тем, в США дали прогноз, когда заболеваемость COVID-19 пойдет на спад, пишет «Свободная пресса». По мнению профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчи Барановой, рассчитывать на это можно будет после вакцинации 30% населения в государстве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru