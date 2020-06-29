ВОЗ сделала страшный прогноз по COVID-19

Пандемия коронавируса на глобальном уровне не сбавляет темпы, а только ускоряется. Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Названы тревожные симптомы после вакцинации от коронавируса

«Мы все хотим, чтобы это закончилось. Мы все хотим продолжать свою обычную жизнь. Но в реальности пандемия даже не близка к завершению», - сказал он.

Глава ВОЗ подчеркнул, что пандемия коронавируса распространяется несмотря на то, что многие страны добились прогресса в борьбе с инфекцией, а разработка вакцины идет полным ходом. Гебрейесус предупредил, что худшее еще впереди.

По состоянию на 29 июня число заболевших коронавирусом в мире превысило 10 млн человек, скончался каждый 20-й заболевший — более 0,5 млн человек. Выздоровели чуть больше 5 млн пациентов.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ВОЗКоронавирус
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