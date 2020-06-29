ВОЗ сделала страшный прогноз по COVID-19

«Мы все хотим, чтобы это закончилось. Мы все хотим продолжать свою обычную жизнь. Но в реальности пандемия даже не близка к завершению», - сказал он.



Глава ВОЗ подчеркнул, что пандемия коронавируса распространяется несмотря на то, что многие страны добились прогресса в борьбе с инфекцией, а разработка вакцины идет полным ходом. Гебрейесус предупредил, что худшее еще впереди.



По состоянию на 29 июня число заболевших коронавирусом в мире превысило 10 млн человек, скончался каждый 20-й заболевший — более 0,5 млн человек. Выздоровели чуть больше 5 млн пациентов.

