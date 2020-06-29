ВОЗ сделала страшный прогноз по COVID-19
Пандемия коронавируса на глобальном уровне не сбавляет темпы, а только ускоряется. Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
«Мы все хотим, чтобы это закончилось. Мы все хотим продолжать свою обычную жизнь. Но в реальности пандемия даже не близка к завершению», - сказал он.
Глава ВОЗ подчеркнул, что пандемия коронавируса распространяется несмотря на то, что многие страны добились прогресса в борьбе с инфекцией, а разработка вакцины идет полным ходом. Гебрейесус предупредил, что худшее еще впереди.
По состоянию на 29 июня число заболевших коронавирусом в мире превысило 10 млн человек, скончался каждый 20-й заболевший — более 0,5 млн человек. Выздоровели чуть больше 5 млн пациентов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru