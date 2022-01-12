ВОЗ считает, что может потребоваться модификация вакцин от COVID

Техническая консультативная группа ВОЗ по составу вакцин от коронавируса (TAG-CO-VAC) считает, что может потребоваться модификация вакцин от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Мишустин заявил об ухудшении ситуации с COVID-19 из-за «омикрона»

По словам экспертов, это может быть необходимо для повышения уровня защиты. В заявлении группы отмечается, что вакцина также должна быть эффективна в защите от менее серьезных форм вируса.

Также, согласно экспертам, «бустерная» вакцинация не будет рациональной.




Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВОЗ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры