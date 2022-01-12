ВОЗ считает, что может потребоваться модификация вакцин от COVID

По словам экспертов, это может быть необходимо для повышения уровня защиты. В заявлении группы отмечается, что вакцина также должна быть эффективна в защите от менее серьезных форм вируса.

Также, согласно экспертам, «бустерная» вакцинация не будет рациональной.







