ВОЗ считает, что может потребоваться модификация вакцин от COVID
12 января 202200:20
Техническая консультативная группа ВОЗ по составу вакцин от коронавируса (TAG-CO-VAC) считает, что может потребоваться модификация вакцин от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
По словам экспертов, это может быть необходимо для повышения уровня защиты. В заявлении группы отмечается, что вакцина также должна быть эффективна в защите от менее серьезных форм вируса.
Также, согласно экспертам, «бустерная» вакцинация не будет рациональной.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,7 млн+17 525 / сут.
Умерли
318 тыс.+783 / сут.
Выздоровели
9,7 млн+25 216 / сут.
- ВОЗ считает, что может потребоваться модификация вакцин от COVID
- Самолет S7 Москва - Анталья сел в Даламане из-за непогоды
- В Москве впервые выдан «паспорт негражданина»
- В РФ зарегистрировали систему ФМБА для выявления омикрон-штамма
- «Аэрофлот» возобновит полеты в три казахстанских города
- Армения заявила о гибели двух военных на границе с Азербайджаном
- Цена нефти Brent превысила $83 впервые с ноября
- Посол США в России назвал переговоры США и России «продуктивными»
- ВОЗ призвала обновить состав существующих вакцин против COVID-19
- Психолог рассказала, как бороться с выгоранием
11 января 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru