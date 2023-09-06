ВОЗ: рост смертности от последствий COVID-19 зафиксирован в Европе и Азии

По его словам, об этом свидетельствует рост смертности от его последствий в ряде стран Европы и Азии.

Кроме того, как отметил глава ВОЗ, в Европе растет число госпитализаций в отделения интенсивной терапии, инфицированных COVID-19.

«Это доказывает то, что нам по-прежнему будут нужны инструменты для борьбы с ним», — подчеркнул Гебрейесус.

Ранее стало известно, что COVID-заболеваемость в РФ выросла за неделю почти на 32%, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

