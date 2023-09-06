ВОЗ: рост смертности от последствий COVID-19 зафиксирован в Европе и Азии
Коронавирус никуда не исчезнет, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает РИА Новости.
По его словам, об этом свидетельствует рост смертности от его последствий в ряде стран Европы и Азии.
Кроме того, как отметил глава ВОЗ, в Европе растет число госпитализаций в отделения интенсивной терапии, инфицированных COVID-19.
«Это доказывает то, что нам по-прежнему будут нужны инструменты для борьбы с ним», — подчеркнул Гебрейесус.
Ранее стало известно, что COVID-заболеваемость в РФ выросла за неделю почти на 32%, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru