ВОЗ: рост смертности от последствий COVID-19 зафиксирован в Европе и Азии

Коронавирус никуда не исчезнет, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает РИА Новости.

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По его словам, об этом свидетельствует рост смертности от его последствий в ряде стран Европы и Азии.

Кроме того, как отметил глава ВОЗ, в Европе растет число госпитализаций в отделения интенсивной терапии, инфицированных COVID-19.

«Это доказывает то, что нам по-прежнему будут нужны инструменты для борьбы с ним», — подчеркнул Гебрейесус.

Ранее стало известно, что COVID-заболеваемость в РФ выросла за неделю почти на 32%, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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