ВОЗ: Россия прошла пик заболевания коронавирусом
Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил о пройденном пике заболеваемости коронавирусом в России. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам Клюге, статистика показывает снижение числа заражений в стране третью неделю подряд. Среди других стран, где пик заражения прошел, эксперт назвал Белоруссию, Болгарию и Румынию.
Между тем, представитель ВОЗ призвал граждан продолжать соблюдение всех ограничений, пояснив, что рост заражений может запросто пойти вверх.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru