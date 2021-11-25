ВОЗ: Россия прошла пик заболевания коронавирусом

Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил о пройденном пике заболеваемости коронавирусом в России. Об этом сообщает «Интерфакс».

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По словам Клюге, статистика показывает снижение числа заражений в стране третью неделю подряд. Среди других стран, где пик заражения прошел, эксперт назвал Белоруссию, Болгарию и Румынию.

Между тем, представитель ВОЗ призвал граждан продолжать соблюдение всех ограничений, пояснив, что рост заражений может запросто пойти вверх.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:ВОЗКоронавирус
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