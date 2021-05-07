ВОЗ рекомендовала вакцину Sinopharm для экстренного использования

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла вакцину от коронавирусной инфекции китайской компании Sinopharm в список препаратов, рекомендуемых для экстренного применения. Об этом сообщил на брифинге генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

ВОЗ рекомендовала вакцину Moderna для экстренного применения

Как отметил глава ВОЗ, эксперты организации подтвердили безопасность, эффективность и качество китайского препарата.

Ранее ВОЗ рекомендовала для экстренного применения вакцины производства компаний Pfizer и BioNTech, Janssen (подразделения Johnson & Johnson), два варианта препарата от AstraZeneca и Оксфордского университета, а также вакцину Moderna.

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ФОТО: https://pixabay.com/
ТЕГИ:ВОЗВакцинаКоронавирус
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