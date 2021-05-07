ВОЗ рекомендовала вакцину Sinopharm для экстренного использования

Как отметил глава ВОЗ, эксперты организации подтвердили безопасность, эффективность и качество китайского препарата.

Ранее ВОЗ рекомендовала для экстренного применения вакцины производства компаний Pfizer и BioNTech, Janssen (подразделения Johnson & Johnson), два варианта препарата от AstraZeneca и Оксфордского университета, а также вакцину Moderna.

