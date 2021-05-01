ВОЗ рекомендовала вакцину Moderna для экстренного применения

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила вакцину производства американской компании Moderna в список препаратов против коронавирусной инфекции, рекомендованных для экстренного использования.

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«ВОЗ сегодня включила в список для экстренного использования вакцину Moderna, что делает ее пятой вакциной, получившей экстренное одобрение организации», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

Ранее ВОЗ рекомендовала для экстренного применения вакцины производства компаний Pfizer и BioNTech, Janssen (подразделения Johnson & Johnson), а также два варианта препарата от AstraZeneca и Оксфордского университета.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВакцинаВОЗКоронавирус
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