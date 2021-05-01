ВОЗ рекомендовала вакцину Moderna для экстренного применения
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила вакцину производства американской компании Moderna в список препаратов против коронавирусной инфекции, рекомендованных для экстренного использования.
«ВОЗ сегодня включила в список для экстренного использования вакцину Moderna, что делает ее пятой вакциной, получившей экстренное одобрение организации», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.
Ранее ВОЗ рекомендовала для экстренного применения вакцины производства компаний Pfizer и BioNTech, Janssen (подразделения Johnson & Johnson), а также два варианта препарата от AstraZeneca и Оксфордского университета.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+8 731 / сут.
Умерли
110 тыс.+397 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 406 / сут.
- ВОЗ рекомендовала вакцину Moderna для экстренного применения
- Путин обязал чиновников сообщать об отсутствии гражданства РФ
- Мария Захарова заявила, что Россия не использует санкции как угрозу
- Путин подписал закон о штрафах за ссылки на СМИ-иноагентов
- Путин подписал закон об отмене «дня тишины» перед многодневным голосованием
- Бразилия просит мировое сообщество поделиться с ней вакцинами от COVID-19
- Путин подписал закон о запрете изымать домашних животных у должников
- Путин подписал закон о едином реестре для получающих господдержку НКО
- Офис Зеленского официально осудил марш радикалов, прошедший в Киеве
- В Белом доме раскрыли предполагаемые темы саммита Путина и Байдена
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru