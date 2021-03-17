ВОЗ рекомендовала продолжать использование вакцины от коронавируса AstraZeneca

«В настоящее время ВОЗ считает, что преимущества вакцины AstraZeneca перевешивают её риски, и рекомендует продолжать вакцинацию», — цитирует РИА Новости заявление организации.

В ВОЗ отметили, что нет точных данных о связи вакцинации и случаев венозного тромбоэмболизма, ставших причиной массовых отказов от препарата AstraZeneca. По данным организации, эта болезнь — одно из самых распространенных сердечно-сосудистых заболеваний, отмечает RT.

Консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин обнародует свое решение по препарату AstraZeneca 18 марта.

Ранее в ряде государств приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за случаев развития тромбоза у привившихся. При этом компания-производитель препарата заявила о безопасности вакцины, напоминают Известия.

Между тем, глава Минкульта Украины Александр Ткаченко предположил, что Россия может стоять за сведениями об осложнениях после вакцины AstraZeneca, сообщает «Свободная пресса». Украинский министр считает, что Москва пытается «уничтожить вакцину-конкурента».

