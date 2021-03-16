МИД РФ ответило Украине на обвинения в «дискредитации» AstraZeneca

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила властям Украины на обвинения России в информационной кампании против вакцины от коронавируса AstraZeneca, назвав это "фантазийным мирком". Об этом Захарова написала в своем Facebook.



Ранее глава Министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил в своем канале в Telegram, что вакцина от коронавируса AstraZeneca дискредитирована в Европе благодаря российской информационной кампании. По словам Ткаченко, российские производители "расчищают" рынок для препарата "Спутник V".