МИД РФ ответило Украине на обвинения в «дискредитации» AstraZeneca
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила властям Украины на обвинения России в информационной кампании против вакцины от коронавируса AstraZeneca, назвав это "фантазийным мирком". Об этом Захарова написала в своем Facebook.
Ранее глава Министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил в своем канале в Telegram, что вакцина от коронавируса AstraZeneca дискредитирована в Европе благодаря российской информационной кампании. По словам Ткаченко, российские производители "расчищают" рынок для препарата "Спутник V".
Захарова в свою очередь отметила, что руководство Украины "живет в фантазийном мирке". Дипломат отметила, что в стране принимается множество противоречивых законопроектов, а также проводятся неоднозначные мероприятия: "проводят ялтинские конференции не в Ялте, обустраивают Крым без Крыма". Захарова напомнила, что Украина не производит собственные препараты для вакцинации.
Несколько стран ЕС, включая ФРГ, Италию и Испанию, временно прекратили прививать население вакциной AstraZeneca, так как у ряда жителей развились тромбоэмболические осложнения после прививки. Европейский лекарственный регулятор рекомендовал продолжать вакцинацию, так как польза от прививок, по мнению специалистов, превышает риск осложнений.
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