ВОЗ: ПЦР-тесты способны распознавать штамм «омикрон»

Отмечается, что в нескольких лабораториях сообщили, что при применении одного из широко используемых ПЦР-тестов не удается обнаружить «один из целевых генов», таким образом, тест «может применяться как маркер» присутствия штамма «омикрон».

Эксперты подчеркивают, что при таком подходе новый вариант коронавируса выявлялся быстрее, чем другие штаммы при тестировании во время предыдущих вспышек COVID-19.

Ранее стало известно, что в странах Южной Африки обнаружили новый штамм коронавируса B.1.529, обладающий большим числом мутаций. ВОЗ провела экстренное заседание, по его итогам новый штамм определили как вызывающий беспокойство.

