ВОЗ: ПЦР-тесты способны распознавать штамм «омикрон»
Средства ПЦР-диагностики распознают новый штамм коронавирусной инфекции B.1.529, получивший название «омикрон». Об этом говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по итогам заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов.
Отмечается, что в нескольких лабораториях сообщили, что при применении одного из широко используемых ПЦР-тестов не удается обнаружить «один из целевых генов», таким образом, тест «может применяться как маркер» присутствия штамма «омикрон».
Эксперты подчеркивают, что при таком подходе новый вариант коронавируса выявлялся быстрее, чем другие штаммы при тестировании во время предыдущих вспышек COVID-19.
Ранее стало известно, что в странах Южной Африки обнаружили новый штамм коронавируса B.1.529, обладающий большим числом мутаций. ВОЗ провела экстренное заседание, по его итогам новый штамм определили как вызывающий беспокойство.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,5 млн+34 690 / сут.
Умерли
270 тыс.+1 235 / сут.
Выздоровели
8,2 млн+36 145 / сут.
- Россиян предупредили о подорожании картофеля
- В США три человека получили ранения при стрельбе в торговом центре
- СМИ: Министерскую конференцию ВТО отложат из-за коронавируса
- ВОЗ: ПЦР-тесты способны распознавать штамм «омикрон»
- Уральскому блогеру дали 14 лет колонии за мошенничество и вымогательство
- Moderna создаст вакцину против штамма «омикрон»
- В Петербурге вакцинацию прошли более 2,5 млн человек
- Байден заявил о намерении переговоров с Путиным и Зеленским
- Три человека погибли при обстреле школьного автобуса в Косово
- США ограничат въезд из восьми стран из-за нового штамма коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru