Moderna создаст вакцину против штамма «омикрон»

Американская компания Moderna заявила о планах разработки вакцины против нового штамма коронавируса, получившего название «омикрон». Об этом сообщает ТАСС.

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Отмечается, что специалисты компании намерены создать мощную бустерную вакцину, которая также будет защищать от других аналогичных «омикрону» штаммов.

Ранее в пятницу ВОЗ по итогам экстренного заседания опередила новый штамм как вызывающий беспокойство. По данным организации, он обладает большим числом мутаций.

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:КоронавирусВакцина
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