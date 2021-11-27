Moderna создаст вакцину против штамма «омикрон»
27 ноября 202100:21
Американская компания Moderna заявила о планах разработки вакцины против нового штамма коронавируса, получившего название «омикрон». Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что специалисты компании намерены создать мощную бустерную вакцину, которая также будет защищать от других аналогичных «омикрону» штаммов.
Ранее в пятницу ВОЗ по итогам экстренного заседания опередила новый штамм как вызывающий беспокойство. По данным организации, он обладает большим числом мутаций.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru