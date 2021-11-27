Moderna создаст вакцину против штамма «омикрон»

Отмечается, что специалисты компании намерены создать мощную бустерную вакцину, которая также будет защищать от других аналогичных «омикрону» штаммов.

Ранее в пятницу ВОЗ по итогам экстренного заседания опередила новый штамм как вызывающий беспокойство. По данным организации, он обладает большим числом мутаций.



