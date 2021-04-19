ВОЗ продлила режим ЧС в мировом здравоохранении из-за пандемии коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продлила на три месяца режим чрезвычайной ситуации в сфере мирового здравоохранения из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение организации.
Такое решение принял глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус по рекомендации комитета организации по ЧС, проанализировавшего сложившуюся ситуацию в ходе заседания.
По мнению экспертов, пандемия по-прежнему «представляет собой чрезвычайное событие», отмечают Известия.
Накануне в ВОЗ сообщили о тенденции к росту уровня заболеваемости и смертности от COVID-19 в мире, напоминает РИА ФАН. По словам представителя организации в РФ Мелиты Вуйнович, в течение семи недель отмечается рост новых случаев коронавируса, сообщает телеканал «360».
С начала пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились 142 млн человек, более 3 млн пациентов скончались, отмечает Газета.ру.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru