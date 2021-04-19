ВОЗ продлила режим ЧС в мировом здравоохранении из-за пандемии коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продлила на три месяца режим чрезвычайной ситуации в сфере мирового здравоохранения из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение организации.

ВОЗ: В мире тревожные тенденции с с ростом заболеваемости коронавируса

Такое решение принял глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус по рекомендации комитета организации по ЧС, проанализировавшего сложившуюся ситуацию в ходе заседания.

По мнению экспертов, пандемия по-прежнему «представляет собой чрезвычайное событие», отмечают Известия.

Накануне в ВОЗ сообщили о тенденции к росту уровня заболеваемости и смертности от COVID-19 в мире, напоминает РИА ФАН. По словам представителя организации в РФ Мелиты Вуйнович, в течение семи недель отмечается рост новых случаев коронавируса, сообщает телеканал «360».

С начала пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились 142 млн человек, более 3 млн пациентов скончались, отмечает Газета.ру.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗдравоохранениеПандемияВОЗКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры