ВОЗ продлила режим ЧС в мировом здравоохранении из-за пандемии коронавируса

Такое решение принял глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус по рекомендации комитета организации по ЧС, проанализировавшего сложившуюся ситуацию в ходе заседания.

По мнению экспертов, пандемия по-прежнему «представляет собой чрезвычайное событие», отмечают Известия.

Накануне в ВОЗ сообщили о тенденции к росту уровня заболеваемости и смертности от COVID-19 в мире, напоминает РИА ФАН. По словам представителя организации в РФ Мелиты Вуйнович, в течение семи недель отмечается рост новых случаев коронавируса, сообщает телеканал «360».

С начала пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились 142 млн человек, более 3 млн пациентов скончались, отмечает Газета.ру.

