ВОЗ призвала страны перейти на равное распределение вакцин с двусторонних сделок
Страны должны сфокусироваться на равных объемах поставок вакцин от коронавируса, а не на двусторонних сделках. Об этом в беседе с ТАСС заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
Она добавила, что надежда на равный доступ вакцин для стран оказывается под серьезным риском и обратила внимание стран на возможность осуществлять поставки вакцин через международным механизм COVAX.
Вуйнович отметила, что приоритет стран в двусторонних сделках постепенно приводит к неэффективному распределению препаратов: когда в одним местах запасы вакцины в избытке, а в других они отсутствуют.
Массовая вакцинация для профилактики коронавируса в России началась 18 января. Любой желающий без противопоказаний и обострения хронических заболеваний может привиться одной из российских вакцин: «Спутник V» или «ЭпиВакКорона».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru