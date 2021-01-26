ВОЗ призвала страны перейти на равное распределение вакцин с двусторонних сделок

Страны должны сфокусироваться на равных объемах поставок вакцин от коронавируса, а не на двусторонних сделках. Об этом в беседе с ТАСС заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Она добавила, что надежда на равный доступ вакцин для стран оказывается под серьезным риском и обратила внимание стран на возможность осуществлять поставки вакцин через международным механизм COVAX.

Вуйнович отметила, что приоритет стран в двусторонних сделках постепенно приводит к неэффективному распределению препаратов: когда в одним местах запасы вакцины в избытке, а в других они отсутствуют.