ВОЗ: COVID-19 может стать системным заболеванием

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что коронавирус может стать системным заболеванием. Об этом сообщает ТАСС.

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Согласно Райану, коронавирус имеет характеристики, которые позволяют говорить о сложности его полной ликвидации. В частности, он отметил, что коронавирус имеется почти во всех странах, вакцинация пока не общедоступна.

Представитель ВОЗ подчеркнул, что в этом году страны смогут вернуться к обычной жизни, несмотря на то, что вирус продолжит существовать. Между тем, эксперт отметил важность снижения охвата коронавируса.

Ранее стало известно, что Россия сняла запрет на въезд для граждан четырех стран, среди которых Финляндия, Вьетнам, Индия и Катар.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВОЗКоронавирус
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