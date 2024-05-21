ВОЗ призвала сократить потребление соли

Организация считает необходимым ввести обязательные ограничения на использование соли в готовых пищевых продуктах, включая еду, продаваемую в общественных местах. Эксперты ВОЗ объясняют подобную инициативу обнаруженной зависимостью между чрезмерным употреблением соли и развитием гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний.

По оценкам ВОЗ, реализация такой инициативы к 2030 году могла бы спасти 900 тысяч жизней. Российские ученые выяснили, что в России склонны к избыточному потреблению соли 49,3% населения.

Ранее директор НМИЦ эндокринологии Минздрава России Наталья Мокрышева сообщила, что почти треть населения России на данный момент страдает от ожирения, передает RT.

