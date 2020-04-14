ВОЗ признала коронавирус в 10 раз опаснее свиного гриппа

«COVID-19 быстро распространяется, он смертелен — в десять раз опаснее гриппа 2009 года», - заявил он.



Глава ВОЗ напомнил, что пандемия свиного гриппа продолжалась с начала 2009 года по август 2010-го, тогда болезнь охватила 1,6 млн человек по всему миру, отмечает Ura.ru.



COVID-19 за четыре месяца подхватили почти 2 млн человек, из которых около 120 тысяч - скончались.



В России по состоянию на 14 апреля коронавирус подтвержен у 21 102 человек, скончались 170 заболевших, сообщает «Свободная пресса».

