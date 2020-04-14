Эксперт объяснила «особый» сценарий распространения коронавируса в РФ
Ситуация с коронавирусом в России пока развивается по особому сценарию — он не похож на испанский, итальянский и американский с резким ростом заболеваемости, но при этом отличается от более оптимистичной австрийской или греческой модели, заявила директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.
По её словам, Россия могла бы пойти по итальянскому сценарию, если бы вовремя не ввела меры самоизоляции и дистанцирования, сообщает Ura.ru. Однако несоблюдение режима самоизоляции в Москве сделал ситуацию с коронавирусом в России непохожей на ту, что наблюдается в других странах, отметила Попович.
Ранее она говорила, что распространение болезни в России идёт уже не по оптимистическому сценарию.
За сутки к утру понедельника прирост заболеваемости Covid-19 в России составил 2558 новых случаев, из которых 1355 в Москве. К утру вторника в стране зарегистрировано 2774 новых случая за сутки, 1489 из них — в столице.
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