Эксперт объяснила «особый» сценарий распространения коронавируса в РФ

Ситуация с коронавирусом в России пока развивается по особому сценарию — он не похож на испанский, итальянский и американский с резким ростом заболеваемости, но при этом отличается от более оптимистичной австрийской или греческой модели, заявила директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

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По её словам, Россия могла бы пойти по итальянскому сценарию, если бы вовремя не ввела меры самоизоляции и дистанцирования, сообщает Ura.ru. Однако несоблюдение режима самоизоляции в Москве сделал ситуацию с коронавирусом в России непохожей на ту, что наблюдается в других странах, отметила Попович.

Ранее она говорила, что распространение болезни в России идёт уже не по оптимистическому сценарию.

За сутки к утру понедельника прирост заболеваемости Covid-19 в России составил 2558 новых случаев, из которых 1355 в Москве. К утру вторника в стране зарегистрировано 2774 новых случая за сутки, 1489 из них — в столице.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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