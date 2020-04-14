Эксперт объяснила «особый» сценарий распространения коронавируса в РФ

По её словам, Россия могла бы пойти по итальянскому сценарию, если бы вовремя не ввела меры самоизоляции и дистанцирования, сообщает Ura.ru. Однако несоблюдение режима самоизоляции в Москве сделал ситуацию с коронавирусом в России непохожей на ту, что наблюдается в других странах, отметила Попович.

Ранее она говорила, что распространение болезни в России идёт уже не по оптимистическому сценарию.

За сутки к утру понедельника прирост заболеваемости Covid-19 в России составил 2558 новых случаев, из которых 1355 в Москве. К утру вторника в стране зарегистрировано 2774 новых случая за сутки, 1489 из них — в столице.

