ВОЗ предупредила о самом тяжелом этапе пандемии COVID-19

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила, что в ближайшие несколько месяцев ситуация с коронавирусом в мире будет очень тяжелой. Ее слова приводит агентство ТАСС.

Она отметила, что критическая ситуация с коронавирусом отчетливо наблюдается в северном полушарии.

Вуйнович добавила, что темпы заболеваемости COVID-19 продолжают нарастать. При этом количество новых случаев смерти находится на стабильном уровне,

Представитель ВОЗ в России заявила, что обязательно вакцинируется от коронавируса.

Накануне, по информации ВОЗ, числа заразившихся коронавирусом в Европе превысило 10 миллионов человек.