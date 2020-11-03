ВОЗ предупредила о самом тяжелом этапе пандемии COVID-19

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила, что в ближайшие несколько месяцев ситуация с коронавирусом в мире будет очень тяжелой. Ее слова приводит агентство ТАСС.

Она отметила, что критическая ситуация с коронавирусом отчетливо наблюдается в северном полушарии.

Вуйнович добавила, что темпы заболеваемости COVID-19 продолжают нарастать. При этом количество новых случаев смерти находится на стабильном уровне,

Представитель ВОЗ в России заявила, что обязательно вакцинируется от коронавируса.

Накануне, по информации ВОЗ, числа заразившихся коронавирусом в Европе превысило 10 миллионов человек.

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ФОТО: twitter.com
ТЕГИ:ВОЗПандемияКоронавирус
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