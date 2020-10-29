ВОЗ: В Европе число заражений COVID-19 превысило 10 млн

Коронавирус в европейском регионе выявлен у более 10 млн человек с начала пандемии. Об этом заявил региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по Европе Ханса Клюгге, передает РИА Новости.

По его данным, за минувшую неделю прирост по заражениям стал рекордным - инфицировались более 1,5 млн человек.

Клюгге добавил, что за прошедшие две недели увеличилось количество госпитализаций, за неделю - на 32; выросла смертность.

В России, по данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано более 1,5 млн заразившихся. За последние сутки к их числу прибавились еще 17,7 тыс. человек.





