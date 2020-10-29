ВОЗ: В Европе число заражений COVID-19 превысило 10 млн
Коронавирус в европейском регионе выявлен у более 10 млн человек с начала пандемии. Об этом заявил региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по Европе Ханса Клюгге, передает РИА Новости.
По его данным, за минувшую неделю прирост по заражениям стал рекордным - инфицировались более 1,5 млн человек.
Клюгге добавил, что за прошедшие две недели увеличилось количество госпитализаций, за неделю - на 32; выросла смертность.
В России, по данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано более 1,5 млн заразившихся. За последние сутки к их числу прибавились еще 17,7 тыс. человек.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,6 млн+17 717 / сут.
Умерли
27 301+366 / сут.
Выздоровели
1,2 млн+14 740 / сут.
- Трамп прокомментировал теракт во французской Ницце
- Алиев подписал указ о создании временной комендатуры в Карабахе
- В немецком Кемпене погиб человек при наезде автомобиля на толпу
- Сбер стал единственным владельцем Rambler Group
- Врачам с коронавирусом будут бесплатно выдавать «Арепливир»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru