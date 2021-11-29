ВОЗ: Переболевшие COVID-19 могут заразиться штаммом «омикрон»
Переболевшие коронавирусом могут иметь высокий риск заражения новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон». Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
При этом специалисты пока не определили, насколько легче передается «омикрон» от человека к человеку по сравнению с другими штаммами COVID-19, пишет «Свободная пресса».
Как отметили в ВОЗ, более подробная информация о новом варианте коронавируса будет доступна «в ближайшие дни и недели».
Новый штамм коронавирусной инфекции B.1.1.529 впервые был обнаружен в Южной Африке, позже вариант получил название «омикрон» в честь греческой буквы, напоминает РИА ФАН. По данным ВОЗ, штамм недостаточно изучен, и рано делать выводы, что новый вариант инфекции опаснее «дельта»-штамма.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,6 млн+33 548 / сут.
Умерли
273 тыс.+1 224 / сут.
Выздоровели
8,3 млн+30 646 / сут.
- ВОЗ: Переболевшие COVID-19 могут заразиться штаммом «омикрон»
- На Украине заявили о способности ВСУ обратить «в бегство» российских военных
- Вучич заявил об экономии Сербии €1 млрд благодаря цене на российский газ
- Назван главный симптом нового штамма коронавируса
- Главы Минздравов G7 соберутся на экстренное совещание в связи с «омикроном»
- СМИ: Западу грозит катастрофа в случае союза РФ и КНР
- Иммунолог ожидает резкий рост смертей из-за коронавируса в России
- Гидрометцентр: декабрь в Москве начнется со снега и метелей
- В Москве задержаны десятки болельщиков ЦСКА
- Рэпера Моргенштерна сняли на видео в Дубае
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru