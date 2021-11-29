ВОЗ: Переболевшие COVID-19 могут заразиться штаммом «омикрон»

При этом специалисты пока не определили, насколько легче передается «омикрон» от человека к человеку по сравнению с другими штаммами COVID-19, пишет «Свободная пресса».

Как отметили в ВОЗ, более подробная информация о новом варианте коронавируса будет доступна «в ближайшие дни и недели».

Новый штамм коронавирусной инфекции B.1.1.529 впервые был обнаружен в Южной Африке, позже вариант получил название «омикрон» в честь греческой буквы, напоминает РИА ФАН. По данным ВОЗ, штамм недостаточно изучен, и рано делать выводы, что новый вариант инфекции опаснее «дельта»-штамма.

