ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в Москве

Москва находится в начале фазы стабилизации по коронавирусу, поскольку показатели заболеваемости COVID-19 ещё высоки. Как пишет РИА Новости, об этом рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Она подчеркнула, что для нормализации ситуации необходимо, чтобы было значительное сокращение числа новых случаев заболевания происходило на регулярной основе. Кроме того, Вуйнович отметила, что говорить о конкретных датах снятия ограничений из-за коронавируса в Москве пока рано, пишет RT.

Число жертв коронавируса в России перевалило за 3 тысячи

Между тем, в Москве два дня подряд фиксируется большее число вылечившихся от COVID-19 пациентов по сравнению с числом выявленных, отмечает РЕН ТВ. В оперштабе сообщили, что за прошедшие сутки в столице зафиксировали 2 913 случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом, по словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, число выздоровевших за прошедшие сутки составило 3 746 человек.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВОЗМоскваКоронавирус
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