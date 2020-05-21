ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в Москве

Москва находится в начале фазы стабилизации по коронавирусу, поскольку показатели заболеваемости COVID-19 ещё высоки. Как пишет РИА Новости, об этом рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Она подчеркнула, что для нормализации ситуации необходимо, чтобы было значительное сокращение числа новых случаев заболевания происходило на регулярной основе. Кроме того, Вуйнович отметила, что говорить о конкретных датах снятия ограничений из-за коронавируса в Москве пока рано, пишет RT.