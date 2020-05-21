Число жертв коронавируса в России перевалило за 3 тысячи

По состоянию на 21 мая коронавирус был подтвержден у 318 тысяч человек, за минувшие сутки диагноз поставили еще 8 849 гражданам.



Всего за время пандемии выздоровели более 92 тысяч человек. При этом 7289 пациентов были вписаны за последний день, уточняет RT.



Почти половина заболевших, скончавшихся и выздоровевших приходится на Москву — 155 тысяч, 1794 и 40,6 тыс. соответственно.

