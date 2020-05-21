Число жертв коронавируса в России перевалило за 3 тысячи

За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 127 человек, такие данные привели в оперативном штабе. Таким образом, с начала пандемии жертвами COVID-19 в стране стали 3099 человек.

В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса

По состоянию на 21 мая коронавирус был подтвержден у 318 тысяч человек, за минувшие сутки диагноз поставили еще 8 849 гражданам.

Всего за время пандемии выздоровели более 92 тысяч человек. При этом 7289 пациентов были вписаны за последний день, уточняет RT.

Почти половина заболевших, скончавшихся и выздоровевших приходится на Москву — 155 тысяч, 1794 и 40,6 тыс. соответственно.

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ФОТО: РИА Новости/Сутанта Адитья
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