ВОЗ объявила о рекордном росте заболеваемости COVID-19

Число заразившихся COVID-19 за неделю выросло в мире на 2,8 миллиона человек. Это рекордное число инфицированных за неделю с момента начала пандемии, сообщается в бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

За прошедшую неделю от коронавируса скончались 40 тысяч человек. Сообщается, что самый быстрый рост заболеваемости наблюдается в европейском регионе – там зарегистрировали почти половину всех новых случаев заболевания.

Больше всего заболевших выявили в США, Индии и Франции – 436, 370 и 217 тысяч заболевших соответственно. На четвертом месте находится Великобритания, в стране с коронавирусом диагностировали 148,5 тысяч человек. В России недельный прирост составил 114,5 тысяч.

ВОЗ допустила, что реальное число заразившихся может быть в разы больше. Глава службы чрезвычайных ситуаций ВОЗ Майкл Райан заявил, что, «по наилучшим оценкам организации», носителями COVID-19 являются около 10% населения Земли.

Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден раскритиковал действующего президента Дональда Трампа за отсутствие контроля над пандемией коронавируса.

