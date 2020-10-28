Байден раскритиковал Трампа за неудавшуюся борьбу с пандемией COVID-19

Байден заявил об ошибках своего конкурента на митинге в штате Джорджия. Он напомнил сторонникам, что пандемия стала катастрофой "исторических масштабов", которую невозможно игнорировать, и подчеркнул, что действующий лидер Штатов игнорирует проблему, считая коронавирус неопасным. Комментируя высказывания своего оппонента, Байден отметил, что жизни людей, находящихся в зоне риска, так же важны, как и жизнь всех остальных граждан страны.

Кандидат от Демократической партии также рассказал о мотивах своего участия в выборах: по его мнению, он сможет "объединить и излечить" своих сограждан. Байден пообещал, что сразу после вступления в должность он приложит максимум усилий, чтобы начать контролировать пандемию не в ущерб экономике страны.

Университет Джонса Хопкинса, отвечающий за статистику по COVID-19 в США, а также ВОЗ сообщают о 8,74 миллионах случаев заболевания коронавирусом. Жертвами пандмеии в США стали 226 тысяч человек.