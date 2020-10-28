Байден раскритиковал Трампа за неудавшуюся борьбу с пандемией COVID-19
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден на финальной встрече с избирателями подверг критике администрацию действующего президента Дональда Трампа за отсутствие контроля над пандемией COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.
Байден заявил об ошибках своего конкурента на митинге в штате Джорджия. Он напомнил сторонникам, что пандемия стала катастрофой "исторических масштабов", которую невозможно игнорировать, и подчеркнул, что действующий лидер Штатов игнорирует проблему, считая коронавирус неопасным. Комментируя высказывания своего оппонента, Байден отметил, что жизни людей, находящихся в зоне риска, так же важны, как и жизнь всех остальных граждан страны.
Кандидат от Демократической партии также рассказал о мотивах своего участия в выборах: по его мнению, он сможет "объединить и излечить" своих сограждан. Байден пообещал, что сразу после вступления в должность он приложит максимум усилий, чтобы начать контролировать пандемию не в ущерб экономике страны.
Университет Джонса Хопкинса, отвечающий за статистику по COVID-19 в США, а также ВОЗ сообщают о 8,74 миллионах случаев заболевания коронавирусом. Жертвами пандмеии в США стали 226 тысяч человек.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,5 млн+16 550 / сут.
Умерли
26 589+320 / сут.
Выздоровели
1,2 млн+12 844 / сут.
- Журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Эрдогана
- Минобороны Армении считает, что бои в Карабахе стали менее интенсивными
- Московский «Локомотив» уступил «Баварии» в Лиге чемпионов УЕФА
- В Москве умерли еще 75 пациентов с COVID-19
- Скорая помощь в Омске привезла пациентов с COVID-19 к зданию областного Минздрава
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru