Байден раскритиковал Трампа за неудавшуюся борьбу с пандемией COVID-19

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден на финальной встрече с избирателями подверг критике администрацию действующего президента Дональда Трампа за отсутствие контроля над пандемией COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

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Байден заявил об ошибках своего конкурента на митинге в штате Джорджия. Он напомнил сторонникам, что пандемия стала катастрофой "исторических масштабов", которую невозможно игнорировать, и подчеркнул, что действующий лидер Штатов игнорирует проблему, считая коронавирус неопасным. Комментируя высказывания своего оппонента, Байден отметил, что жизни людей, находящихся в зоне риска, так же важны, как и жизнь всех остальных граждан страны.

Кандидат от Демократической партии также рассказал о мотивах своего участия в выборах: по его мнению, он сможет "объединить и излечить" своих сограждан. Байден пообещал, что сразу после вступления в должность он приложит максимум усилий, чтобы начать контролировать пандемию не в ущерб экономике страны.

Университет Джонса Хопкинса, отвечающий за статистику по COVID-19 в США, а также ВОЗ сообщают о 8,74 миллионах случаев заболевания коронавирусом. Жертвами пандмеии в США стали 226 тысяч человек.

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ФОТО: РИА Новости/Николай Лазаренко
ТЕГИ:ТрампКоронавирусДжо БайденВыборы Президента США
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