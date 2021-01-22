ВОЗ обсудит российскую вакцину «Спутник V» 22 января
ВОЗ начнет обсуждение российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" в пятницу 22 января. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации агентства, изучение данных может занять несколько дней. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в свою очередь передает, что идет процедура "предподачи" регистрационной заявки препарата.
Представители РФПИ подали заявку на регистрацию вакцины для экстренного пользования в организацию еще в конце 2020 года. Представитель ВОЗ Маргарет Харрис ранее подтверждала, что включение российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в список разрешенных будет проходить на протяжении несколько дней.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее заявил, что фонд уже предоставил ВОЗ полную информацию о препарате. Он отметил, что в организации хотели бы увидеть данные по третьей фазе испытаний, которые будут опубликованы в течение следующей недели.
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