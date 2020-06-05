ВОЗ обновила рекомендации по ношению масок в период пандемии
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила рекомендации по правилам ношения масок и перчаток в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ВОЗ Тедроса Адхана Гебрейесуса.
Ранее ВОЗ выступала за ношение масок только для людей с положительным результатом теста на коронавирус. В обновленных рекомендациях маски советуют носить всем людям в местах, где нельзя обеспечить необходимую дистанцию.
Также, по новым данным ВОЗ, в районах с широким распространением вируса людям старше 60 лет и с хроническими заболеваниями также рекомендуется ношение масок. Кроме того, наличие защитной маски ВОЗ советует всем медицинским работникам вне зависимости от того, контактируют ли они с заболевшими коронавирусом или нет.
Кроме того, в ВОЗ подчеркнули необходимость наличия как минимум трех слоев ткани в маске для максимальной защиты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru