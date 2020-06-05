Трамп готов к открытию США
США готовы к снятию ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в ходе пресс-конференции. Он также заявил, что власти готовы открывать страну.
«Мы открываем нашу страну... Я не понимаю, почему некоторые губернаторы продолжают сохранять ограничения», — сказал Трамп.
Он также сообщил, что «эпидемия коронавируса практически пройдена».
Президент отметил, что страна успешно продвигается в создании вакцины от коронавируса, передает РИА Новости.
Число новых случаев коронавируса в Соединенных Штатах на данный момент сокращается. В этой стране зарегистрировано больше всего в мире случаев заболевания - почти 1,9 миллиона. Умерли более 108 тысяч человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru