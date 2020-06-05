Трамп готов к открытию США

США готовы к снятию ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в ходе пресс-конференции. Он также заявил, что власти готовы открывать страну.

«Мы открываем нашу страну... Я не понимаю, почему некоторые губернаторы продолжают сохранять ограничения», — сказал Трамп.