ВОЗ обнаружила «британский» штамм коронавируса на территории 41 страны
Новый «британский» штамм коронавируса зарегистрировали в 41 стране, пишет РЕН.ТВ со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.
ВОЗ также сообщила, что еще один штамм 501Y.V2, впервые обнаруженный в Южной Африке, теперь нашли еще в семи странах.
В организации подчеркнули, что за последние три недели число летальных исходов от COVID-19 увеличилось на 76 тысяч. За этот период каждые семь дней регистрируется свыше 4 миллионов новых случаев передачи вируса. ВОЗ добавила, что с начала пандемии число выявленных случаев превысило 83 миллионов, при этом более 1,8 миллиона пациентов скончались.
Официальной информации о том, что новый штамм коронавируса обнаружен в России, еще не было.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru