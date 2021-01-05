Премьер Великобритании объявил о начале третьего карантина
Правительство Великобритании на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации приняло решение ввести общенациональный локдаун и закрыть школы, заявил в ходе телеобращения к нации премьер-министр Борис Джонсон. Запись обращения опубликована на Youtube.
Премьер заявил, что новый штамм коронавируса распространяется «с пугающей скоростью» и добавил, что больницы Соединенного королевства находятся под большим давлением.
Власти порекомендовали людям в зоне риска оставаться дома, граждане имеют право выйти на прогулку, за продуктами в магазин или к врачу.
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