ВОЗ назвала решение России ослабить коронавирусные ограничения мужественным

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что ослабление связанных с заболеваемостью COVID-19 ограничений в РФ является мужественным решение. Об этом пишет РБК.

Она отметила, что руководство страны приняло достаточные меры для информирования населения об угрозе пандемии. По словам Вуйнович, снятие ограничений снимет психологическую напряженность и станет одним из шагов для восстановления экономики.

В Санкт-Петербурге ослабили ограничения из-за коронавируса

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что основные ограничения по COVID-19 в столице могут быть сняты к маю. Он добавил, что проводить в Москве массовые мероприятия пока рано.



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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:ВОЗПандемия
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