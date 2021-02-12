ВОЗ назвала решение России ослабить коронавирусные ограничения мужественным
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что ослабление связанных с заболеваемостью COVID-19 ограничений в РФ является мужественным решение. Об этом пишет РБК.
Она отметила, что руководство страны приняло достаточные меры для информирования населения об угрозе пандемии. По словам Вуйнович, снятие ограничений снимет психологическую напряженность и станет одним из шагов для восстановления экономики.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что основные ограничения по COVID-19 в столице могут быть сняты к маю. Он добавил, что проводить в Москве массовые мероприятия пока рано.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru