ВОЗ назвала решение России ослабить коронавирусные ограничения мужественным

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что ослабление связанных с заболеваемостью COVID-19 ограничений в РФ является мужественным решение. Об этом пишет РБК.

Она отметила, что руководство страны приняло достаточные меры для информирования населения об угрозе пандемии. По словам Вуйнович, снятие ограничений снимет психологическую напряженность и станет одним из шагов для восстановления экономики.