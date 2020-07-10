ВОЗ: Мы против возвращения к полному карантину

По его словам, при отмене полного карантина всегда есть риск возникновения новых вспышек, в связи с чем очень важна этапность в снятии ограничений. Райан также заявил, что ликвидация вируса в ближайшее время маловероятна.

Как заявил Райан, избежать возникновения второй волны заражений и необходимости полного карантина поможет соблюдение правил профилактики, в том числе, социальной дистанции, масочного режима и проведение тестов.

Ранее ВОЗ заявила о рекордном количестве заразившихся коронавирусом за сутки с начала пандемии. По данным организации, за минувшие сутки прирост зараженных составил более 228 тысяч.

