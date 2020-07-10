ВОЗ: Мы против возвращения к полному карантину

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила против возвращения к полному карантину из-за коронавируса, но не исключила, что это может потребоваться. Соответствующее заявление сделал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, пишет РИА Новости.

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По его словам, при отмене полного карантина всегда есть риск возникновения новых вспышек, в связи с чем очень важна этапность в снятии ограничений. Райан также заявил, что ликвидация вируса в ближайшее время маловероятна.

Как заявил Райан, избежать возникновения второй волны заражений и необходимости полного карантина поможет соблюдение правил профилактики, в том числе, социальной дистанции, масочного режима и проведение тестов.

Ранее ВОЗ заявила о рекордном количестве заразившихся коронавирусом за сутки с начала пандемии. По данным организации, за минувшие сутки прирост зараженных составил более 228 тысяч.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Гальперин
ТЕГИ:ВОЗКарантин
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