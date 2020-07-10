ВОЗ: Мы против возвращения к полному карантину
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила против возвращения к полному карантину из-за коронавируса, но не исключила, что это может потребоваться. Соответствующее заявление сделал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, пишет РИА Новости.
По его словам, при отмене полного карантина всегда есть риск возникновения новых вспышек, в связи с чем очень важна этапность в снятии ограничений. Райан также заявил, что ликвидация вируса в ближайшее время маловероятна.
Как заявил Райан, избежать возникновения второй волны заражений и необходимости полного карантина поможет соблюдение правил профилактики, в том числе, социальной дистанции, масочного режима и проведение тестов.
Ранее ВОЗ заявила о рекордном количестве заразившихся коронавирусом за сутки с начала пандемии. По данным организации, за минувшие сутки прирост зараженных составил более 228 тысяч.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
714 тыс.+6 635 / сут.
Умерли
11 017+174 / сут.
Выздоровели
489 тыс.+7 752 / сут.
- Для части россиян вакцинацию от коронавируса могут сделать обязательной
- Два громких ареста, москвичи снимают маски, Святая София станет мечетью
- Тишковец раскрыл политический умысел в заговоре глобального потепления
- ВОЗ заявила о рекордном суточном числе зараженных коронавирусом
- Число заражённых коронавирусом в мире превысило 12 миллионов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru