Эксперты ВОЗ вылетели в Китай для определения источника COVID-19
Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отправилась в Китай для определения происхождения COVID-19. Об этом в ходе брифинга сообщила представитель организации ВОЗ Маргарет Харрис, подчеркнув, что в состав группы входят эпидемиологи и зоологи..
Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что цель отправившихся в Китай экспертов – продвинуться в понимании «животного» происхождения вируса и определить, как он передался от животных человеку.
В свою очередь, Владимир Путин ранее отметил, что не видит оснований предполагать, что короннавирус был создан искусственным путем.
«Говорить о том, что это кто-то специально вбросил, кто-то специально что-то сделал, нет никаких для этого оснований», — цитирует президента РФ телеканал «Россия 1».
По мнению российского лидера, в настоящий момент необходимо противодействовать сложившейся ситуации, «а не рассусоливать, откуда это взялось». Кроме того, президент РФ убежден, что из конспирологической версии происхождения коронавируса «ничего хорошего не получится».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru