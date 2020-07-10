Эксперты ВОЗ вылетели в Китай для определения источника COVID-19

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отправилась в Китай для определения происхождения COVID-19. Об этом в ходе брифинга сообщила представитель организации ВОЗ Маргарет Харрис, подчеркнув, что в состав группы входят эпидемиологи и зоологи..

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что цель отправившихся в Китай экспертов – продвинуться в понимании «животного» происхождения вируса и определить, как он передался от животных человеку.

Пекин призвал ВОЗ искать источники происхождения коронавируса не только в КНР

В свою очередь, Владимир Путин ранее отметил, что не видит оснований предполагать, что короннавирус был создан искусственным путем.

«Говорить о том, что это кто-то специально вбросил, кто-то специально что-то сделал, нет никаких для этого оснований», — цитирует президента РФ телеканал «Россия 1».

По мнению российского лидера, в настоящий момент необходимо противодействовать сложившейся ситуации, «а не рассусоливать, откуда это взялось». Кроме того, президент РФ убежден, что из конспирологической версии происхождения коронавируса «ничего хорошего не получится».

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