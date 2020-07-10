Эксперты ВОЗ вылетели в Китай для определения источника COVID-19

НСН - Биржа торгов

Департамент Москвы по конкурентной политике организовал «Школу инвестора онлайн: от А до Я» по теме закупок и земельно-имущественных торгов

23 июля участникам расскажут, как купить машиноместо у города

В августе состоятся встречи на тему аренды нестационарный торговый объектов и земельных участков на городских аукционах