ВОЗ заявила о рекордном суточном числе зараженных коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о рекордном количестве заразившихся коронавирусом за сутки с начала пандемии. Об этом сообщает РИА Новости.
Так, по данным организации, за минувшие сутки официально зарегистрировали 228 тысяч новых случаев заражений. Предыдущий суточный рекорд был зафиксирован 4 июля, тогда официально зарегистрировали 211 тысяч заражений.
Ранее сегодня сообщалось, что общее число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 12 млн.
Напомним, ВОЗ признала вспышку коронавируса нового типа пандемией 11 марта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru