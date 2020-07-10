ВОЗ заявила о рекордном суточном числе зараженных коронавирусом

Так, по данным организации, за минувшие сутки официально зарегистрировали 228 тысяч новых случаев заражений. Предыдущий суточный рекорд был зафиксирован 4 июля, тогда официально зарегистрировали 211 тысяч заражений.

Ранее сегодня сообщалось, что общее число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 12 млн.

Напомним, ВОЗ признала вспышку коронавируса нового типа пандемией 11 марта.



