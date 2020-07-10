ВОЗ заявила о рекордном суточном числе зараженных коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о рекордном количестве заразившихся коронавирусом за сутки с начала пандемии. Об этом сообщает РИА Новости.

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Так, по данным организации, за минувшие сутки официально зарегистрировали 228 тысяч новых случаев заражений. Предыдущий суточный рекорд был зафиксирован 4 июля, тогда официально зарегистрировали 211 тысяч заражений.

Ранее сегодня сообщалось, что общее число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 12 млн.

Напомним, ВОЗ признала вспышку коронавируса нового типа пандемией 11 марта.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВОЗКоронавирус
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