ВОЗ: Говорить о полной ликвидации коронавируса преждевременно
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что наличие вакцины не говорит о полной ликвидации коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
Райан отметил, что целью вакцины является снижение влияния инфекции на общество, в частности, предотвращение летальных исходов и тяжелых форм заболевания. Эксперт подчеркнул, что сегодня недостаточно информации о том, как вакцинация влияет на передачу вируса.
Согласно словам Райана, наиболее вероятным вариантом развития событий является выход на низкий уровень распространения инфекции, но не полная ликвидация.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru