ВОЗ: Говорить о полной ликвидации коронавируса преждевременно

Райан отметил, что целью вакцины является снижение влияния инфекции на общество, в частности, предотвращение летальных исходов и тяжелых форм заболевания. Эксперт подчеркнул, что сегодня недостаточно информации о том, как вакцинация влияет на передачу вируса.

Согласно словам Райана, наиболее вероятным вариантом развития событий является выход на низкий уровень распространения инфекции, но не полная ликвидация.



