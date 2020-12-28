ВОЗ: Говорить о полной ликвидации коронавируса преждевременно

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что наличие вакцины не говорит о полной ликвидации коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

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Райан отметил, что целью вакцины является снижение влияния инфекции на общество, в частности, предотвращение летальных исходов и тяжелых форм заболевания. Эксперт подчеркнул, что сегодня недостаточно информации о том, как вакцинация влияет на передачу вируса.

Согласно словам Райана, наиболее вероятным вариантом развития событий является выход на низкий уровень распространения инфекции, но не полная ликвидация.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВОЗКоронавирус
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