ВОЗ: Европейское здравоохранение оказалось у критической черты

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус выразил обеспокоенность ситуацией со здравоохранением стран Европы, Северной и Южной Америки в связи с ростом уровня заражения COVID-19.

Как сообщает ТАСС, на брифинге глава ВОЗ рассказал, что в некоторых странах наблюдается резкий всплеск заболеваемости. Гебрейесус подчеркнул, что в Европе и Америке медики и здравоохранение в целом «оказались у критической черты».

Генеральный директор ВОЗ также сообщил, что информация о работе над вакцинами от коронавируса позволяет надеяться на скорое появление новых средств борьбы с инфекцией, отмечает RT.

Ранее стало известно, что ВОЗ планирует начать поставки вакцин от COVID-19 в первой половине 2021 года.

