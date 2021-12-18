ВОЗ: Эксперты оценили эффективность вакцин Pfizer и AstraZeneca от омикрон-штамма
По предварительным данным исследований, вакцины Pfizer и AstraZeneca показали пониженную эффективность против нового штамма коронавируса «омикрон» по сравнению с воздействием на вариант «дельта». Об этом говорится в документе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
«Результаты (исследований) из Англии указывают на значительное снижение эффективности действия вакцины против симптоматического заболевания "омикрон" по сравнению с "дельта" (вариантом) после двух доз Pfizer-BioNTech Comirnaty, либо AstraZeneca Vaxzevria», - цитирует документ РИА Новости.
При этом отмечается, что бустерная доза вакцины от компании Pfizer повышает рост эффективности против нового штамма через две недели.
Ранее профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова заявила, что большое количество мутаций штамма коронавирусной инфекции «омикрон» может быть связано с передачами вируса от человека к мышам и обратно.
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