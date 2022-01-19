ВОЗ: Данных о необходимости бустерной вакцинации от коронавируса для здоровых людей нет

По словам эксперта, ВОЗ обсудит вопрос о распределении бустерных вакцин на текущей неделе.

Ранее в ВОЗ призвали к обновлению вакцин от коронавируса. Вакцины от коронавируса должны быть усовершенствованы. В организации заявили, что состав уже существующих вакцин от COVID-19 необходимо обновить в целях борьбы с мутациями коронавируса, в том числе с омикрон-штаммом.

