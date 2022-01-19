ВОЗ: Данных о необходимости бустерной вакцинации от коронавируса для здоровых людей нет
В ВОЗ заявили, что научных данных о необходимости бустерной вакцинации для здоровых людей нет. Соответствующее заявление сделала старший научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан.
По словам эксперта, ВОЗ обсудит вопрос о распределении бустерных вакцин на текущей неделе.
Ранее в ВОЗ призвали к обновлению вакцин от коронавируса. Вакцины от коронавируса должны быть усовершенствованы. В организации заявили, что состав уже существующих вакцин от COVID-19 необходимо обновить в целях борьбы с мутациями коронавируса, в том числе с омикрон-штаммом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru