ВОЗ: Данных о необходимости бустерной вакцинации от коронавируса для здоровых людей нет

В ВОЗ заявили, что научных данных о необходимости бустерной вакцинации для здоровых людей нет. Соответствующее заявление сделала старший научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан.

В ВОЗ отказались приравнивать коронавирус к гриппу

По словам эксперта, ВОЗ обсудит вопрос о распределении бустерных вакцин на текущей неделе.

Ранее в ВОЗ призвали к обновлению вакцин от коронавируса. Вакцины от коронавируса должны быть усовершенствованы. В организации заявили, что состав уже существующих вакцин от COVID-19 необходимо обновить в целях борьбы с мутациями коронавируса, в том числе с омикрон-штаммом.

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
ТЕГИ:КоронавирусВакцинация
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